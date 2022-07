Preços dão sinais de travagem na energia, mas não no resto

A inflação está a aproximar-se dos dois dígitos, depois de no mês de julho ter registado uma variação homóloga de 9,1%, acelerando face aos 8,7% de junho, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada na sexta-feira. Trata-se do valor mais elevado desde novembro de 1992, ou seja, quase 30 anos.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...