Preços na produção industrial aumentam 15,9% em outubro

Os preços na produção industrial aumentaram 15,9% em outubro face a igual período do ano passado, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A subida corresponde a uma aceleração de 2,5 pontos percentuais nos preços face a setembro, para a qual terá contribuído a subida dos preços do petróleo e da eletricidade.



Os dados do INE revelam que os preços da energia aumentaram 50,6%, o que contribuiu para que a variação do índice geral de preços na produção industrial subisse 8,9 pontos percentuais. Também os preços dos bens intermédios registaram um crescimento de 14,9%, que teve um impacto de 5,5 pontos percentuais no índice de preços na produção industrial.



"Estes aumentos estão fortemente influenciados pela evolução dos preços da produção de eletricidade, assim como do petróleo e seus derivados, incluindo os produtos químicos e fibras sintéticas", indica o INE. Excluindo a energia, os preços na produção industrial registaram um aumento homólogo de 8,5% em outubro.





Já a secção das indústrias transformadoras registou uma variação homóloga de 11% e contribuiu com 9,9 pontos percentuais para a variação do índice total. Já a ecção da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio contribuiu com 5,8 pontos percentuais, "devido ao aumento de 74,2%".No que toca à variação mensal, o INE destaca que a energia "apresentou o contributo de maior intensidade, com 1,7 pontos percentuais", para a subida geral de 2,5% registada no índice de preços na produção industrial em comparação com setembro.