Preços na produção industrial aumentam quase 18% em janeiro devido à subida da energia

O índice de preços na produção industrial aumentou 17,9% em termos homólogos em janeiro, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira. Já na comparação com o mês anterior, trata-se de um abrandamento de 2,1 pontos percentuais.

No início do ano, estes preços aumentaram significativamente face ao mesmo mês de 2021 devido sobretudo à subida dos preços da energia. O INE especifica que esta forte influência neste indicador está ligado aos preços da produção de eletricidade e do petróleo e seus derivados, incluindo os produtos químicos. Na variação homóloga, o agrupamento da energia registou uma variação de 46,5% em janeiro deste ano.

Com efeito, excluindo a energia da equação, a variação dos preços na produção industrial rondou os 11,5% (contra 10,6%) em dezembro.

Todos os grandes agrupamentos Industriais apresentaram contributos positivos, nota o INE, destacando-se os de energia e de bens intermédios com contributos de 8,5 p.p. e 7,0 p.p.

Note-se que o abrandamento do índice total se deveu exclusivamente à forte desaceleração (18 p.p.) dos preços da energia.