O índice de preços na produção industrial aumentou 19,9% em termos homólogos em dezembro de 2021, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos dados desta terça-feira. O INE indica que a "intensidade deste aumento" é justificada pelo aumento dos preços das matérias primas e, em particular, da energia. O INE dá conta de contributos "expressivos" de 11,2 pontos percentuais do agrupamento da energia e 6,7 pontos percentuais para os bens intermédios.

No mês anterior a estes dados, a variação homóloga dos preços da produção industrial era de 18,7%.

A variação mensal do índice agregado foi de 1,1% (0,1%no mesmo mês de 2020). Assim, no quarto trimestre de 2021, o índice total apresentou uma variação homóloga de 18,2% (11,5% no trimestre anterior). Excluindo a energia, o índice aumentou 9,7% (7,1% no trimestre anterior).

Já para o conjunto do ano, a variação média do índice fixou-se em 8,8% (-4,2% no ano de 2020), "tendo os índices para o mercado interno e externo registado variações de 10,9% e 5,1% respetivamente", indica o INE. Excluindo mais uma vez do índice total o agrupamento de energia, a variação média foi 5,5%, face aos -1,1% em 2020.

Os preços da produção industrial têm vindo a aumentar em termos homólogos desde março de 2021.