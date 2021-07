Produção industrial acima de níveis de 2020 mas ainda aquém do pré-pandemia

A produção industrial nacional estava em maio 27,1% acima dos valores para o mesmo mês de 2020, uma subida inferior aos 37,3% registados em abril, embora a variação em cadeia indique um declínio do índice no mês de maio. O índice de produção industrial tem sido alavancado, sobretudo, pelas indústrias transformadoras que produziram mais 32,1% em maio e mais 44,4% em abril.





Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE), que salienta os efeitos da pandemia como o principal deturpador dos números. O abrandamento registado de abril para maio na taxa homóloga está ligado à reabertura da economia devido ao levantamento das restrições para os mesmos meses do ano passado, mas também a um declínio na própria produção que face ao mês anterior - o índice cresceu apenas 0,5% em abril e encolheu 4,5% em maio.





No que diz respeito aos vários componentes da produção industrial, o INE destaca que "todos os Grandes Agrupamentos Industriais registaram variações homólogas positivas", sobretudo os subsetores dos Bens Intermédios e Bens de Consumo que cresceram 30% e 30,8% face ao mesmo mês do ano passado, contribuindo com 10,2 e 10,1 p.p para o índice, respetivamente.





Já os agrupamentos dos Bens de Investimento e Energia apresentam uma variação homóloga de 23,5% e 18,1% para o mês de maio, embora importa destacar o abrandamento no crescimento dos Bens de Investimento cuja variação homóloga para o mês de abril se fixava nos 72,3%.





Melhor que 2020 mas pior que o mês passado

Apesar da produção industrial se apresentar bem acima dos níveis registados no ano de 2020, está ainda 8,2% abaixo dos valores registados em maio de 2019, antes da pandemia. Um dos fatores de influência pode ser a crise na oferta de semicondutores, que levou já várias unidades industriais a reduzir a sua produção em Portugal.





Os obstáculos à produção são observáveis através da variação mensal em maio face a abril de -4,5% depois de um mês de estagnação (0,5% em abril). No último mês a produção industrial viu "todos os grandes agrupamentos industriais apresentar contributos negativos", sobretudo os subsetores da Energia e Bens de Consumo que encolheram em maio 9,7% e 4,2%, respetivamente, mas também os Bens de Investimento que, apesar do seu peso mais reduzido no índice, variaram na ordem dos -4,8%. A produção de Bens Intermédios também caiu 1,8% ao longo do mês.