Presidente italiano recusa demissão de Mario Draghi

Sergio Mattarella não aceitou o pedido de demissão do primeiro-ministro italiano. O Presidente pediu a Mario Draghi que se apresente no parlamento e confirme o apoio da maioria da coligação no Governo, avança o Corriere della Sera.





Draghi anunciou na tarde de quinta-feira a intenção de deixar o cargo, depois de o Movimento Cinco Estrelas ter boicotado um voto de confiança no Senado.A crise começou quando Giuseppe Conte, líder do Cinco Estrelas, que integra a coligação liderada por Draghi, anunciou no Senado que iria abandonar a sala na altura de votação de um importante pacote de apoio às empresas e famílias atingidas pela subida dos preços da energia. Conte considerou que a ajuda financeira de 23 mil milhões de euros não era suficiente para ajudar a mitigar o impacto do aumento do custo de vida.Apesar de o Executivo ter ganhado a votação no Senado com uma margem confortável, o primeiro-ministro considerou que sem o apoio do Movimento Cinco Estrelas o Governo não podia continuar, seguindo-se uma moção de confiança, também boicotada pelo Cinco Estrelas."A votação de hoje no parlamento é muito significativa de um ponto de vista político. A maioria de união nacional que apoiou este Governo desde a sua criação já não existe", justificou Draghi.