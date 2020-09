Principais temas nas negociações entre Governo, Bloco e PCP

As injeções de capital no Novo Banco têm estado no epicentro das negociações do Orçamento do Estado do próximo ano. Mas há mais dossiês em aberto – uns mais difíceis do que outros. Faltam menos de 20 dias para terminar o prazo de entrega do documento na Assembleia da República.

