Auditoria do Tribunal de Contas concluiu que taxa de execução global deste programa é metade dos valores médios do Portugal 2020. Juízes alertam para falhanço do programa se não forem tomadas medidas.

"Os indicadores de realizações apontavam para um nível muito fraco de execução física (apenas cerca de 27% dos indicadores apresentavam realizações em linha com o previsto ou acima do previsto), assente em boa parte em medidas de subsidiação (apoio à cessação temporária das atividades de pesca e ajuda à armazenagem", lê-se no documento.



Os juízes do Tribunal de Contas concluíram ainda que "existe falta de informação, o que impede a sua monitorização contínua e eficiente".



"Observou-se , ainda assim, que não existem suficientes projetos aprovados relativamente a ações de desenvolvimento local e ao aprofundamento do conhecimento e vigilância do meio marinho, afetando duas prioridades" deste programa: a coesão territorial e política marítima integrada.



Gestores com "experiência reduzida"

A auditoria concluiu também que o modelo de gestão deste programa "é muito desconcentrado, com 20 organismos intermédios, "alguns dos quais com experiência reduzida na análise e gestão de candidaturas".



O Tribunal de Contas aponta ainda a estrutura reduzida de recursos humanos da Autoridade de Gestão, tendo concluído que "as ações no domínio da supervisão e controlo foram insuficientes para assegurar um acompanhamento técnico eficaz dos organismos intermédios que garanta a correta aplicação dos fundos europeus".



Os juízes do TdC recomendam por isso à ministra do Mar que "reavalie o modelo de gestão" deste programa, "assegurando" os recursos humanos necessários ao acompanhamento eficaz dos organismos intermédios e "à condução efetiva do programa".



O Tribunal recomenda ainda a ponderação de medidas para garantir a realização das prioridades com um grau muito fraco de compromisso e/ou execução.



Em relação à Autoridade de Gestão, os juízes recomendam a redeinição das metas dos indicadores de realizações que "apresentam níveis de consecução irrealistas", além de "melhorar" os procedimentos de controlo.

