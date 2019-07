A maioria das candidaturas aprovadas corresponde a "empreendedores do Brasil, seguindo-se a Rússia e o Irão", adianta.



Este programa "tem como objetivo dar novo impulso à captação de empreendedores internacionais, configurando uma prioridade para o desenho de planos que fomentem a atração desse investimento, capaz de potenciar recursos humanos qualificados que por sua vez promovam projetos de I&D, alargando o ecossistema empreendedor português e participando no crescimento económico e de emprego", refere o Ministério da Economia.



Segundo o ministério tutelado por Pedro Siza Vieira, "a expansão e o crescimento veloz do ecossistema empreendedor português, fomentado e promovido por iniciativa várias como o evento Web Summit, sobressai a necessidade de criação de melhores condições para acolher em Portugal novos projetos empreendedores e inovadores".



É nesse âmbito que foi criado o StartUp Visa, "o de acolher empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal".



Desde o ano passado que jovens empreendedores de todo o mundo que queiram abrir uma empresa inovadora passaram a ter acesso rápido a um visto de residência que lhes permite criar ou mover a 'startup' para Portugal.



Ao investir e criar emprego qualificado, podem integrar uma incubadora da rede Startup Portugal e beneficiar de todos os incentivos e apoios do programa Startup Portugal.

