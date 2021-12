Projeções económicas da OCDE “trazem boas notícias” a Portugal, diz João Leão

Leia Também Inflação na OCDE deverá atingir o pico no final deste ano

Num vídeo partilhado na rede social Twitter, o ministro das Finanças classifica como "boas notícias" as projeções económicas para a economia portuguesa. Divulgadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) esta quarta-feira, estas projeções prevêem que o Produto Interno Bruto (PIB) nacional cresça 4,8% este ano. "A OCDE estima uma forte recuperação para a economia portuguesa nos próximos anos. Até 2023 projeta-se um crescimento de 14%, com um incremento do PIB de 4,8% este ano e de 5,8% em 2022", indica João Leão neste vídeo, notando que, segundo estas projeções, "no próximo ano, Portugal será mesmo o país com maior crescimento económico entre todos os países da OCDE.""Estas estimativas são muito positivas, ficando acima das projeções do Governo", indica Leão, que nota que estas estimativas apontam ainda para que "Portugal vai retomar a trajetória de convergência económica com a Zona Euro".Ainda de acordo com a OCDE, o crescimento elevado da economia portuguesa vai estar assente numa forte dinâmica do investimento, com o contributo do PRR. Para Leão, o país entrará assim numa "nova era de investimento, com o vigoroso crescimento de 8,1% já no próximo ano".A percentagem de vacinação em Portugal, onde mais de 85% da população está já vacinada, é outro dos pontos de destaque das projeções económicas da OCDE para Portugal.Para João Leão, as projeções da OCDE "são um sinal claro da credibilidade que o país tem conquistado nos últimos anos e da confiança que as instituições internacionais depositam no desempenho da economia portuguesa"."Tudo isto reforça a nossa confiança de que a atual situação política de eleições antecipadas não coloca em causa o forte crescimento da economia portuguesa, desde que se assegurem condições de estabilidade e governabilidade", reforça João Leão neste vídeo.