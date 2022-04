Proposta de Orçamento do Estado vai ser entregue no parlamento na quarta-feira

O ministro das Finanças, Fernando Medina, reúne hoje com os grupos parlamentares, para apresentação das linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2022. Depois de o líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, ter afirmado que o documento seria aprovado pelo Governo na quarta-feira e entregue no parlamento apenas no dia seguinte, as Finanças vieram esclarecer que a entrega do documento acontecerá na 4ª feira.





O PSD foi o primeiro partido a reunir-se com o Executivo.





Nestas reuniões, na Assembleia da República, que decorrem ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, pela parte do executivo estarão presentes a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, bem como a equipa do Ministério das Finanças liderada por Fernando Medina.