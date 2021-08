PRR: pedidos de apoio à habitação já ultrapassam total previsto até 2026

A verba destinada a apoiar o programa de apoio de acesso à habitação, também conhecido como 1º Direito, é de 1.211 milhões de euros, sendo que o Executivo tinha prometido comparticipar estes apoios a 100%. Quando todos os municípios estiverem abrangidos, o montante poderá não ser suficiente. Para o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, "o Governo vai ter de encontrar outras fontes de financiamento, porque o que está previsto não vai chegar e serão sempre os contribuintes a pagar". A secretária de Estado da Habitação Marina Gonçalves admitiu, em declarações por escrito ao CM, que até 2026 apenas haverá dinheiro para financiar a 100% 26 mil famílias. "À data, o único dado realista que podemos dar é que iremos financiar 26 mil soluções habitacionais", explica a governante. Deixa, no entanto, em aberto a possibilidade de prolongar o programa.



"Sem prejuízo da necessária continuidade do programa 1º Direito para lá de 2026, tendo em conta as atuais necessidades manifestadas e as necessidades ainda em processo de identificação pelos municípios, 26 mil soluções habitacionais vão poder ser financiadas a 100% através do Plano de Recuperação e Resiliência", refere, apontando ainda para fontes de financiamento adicionais, sem, contudo, especificar quais. A secretária de Estado da Habitação Marina Gonçalves admitiu, em declarações por escrito ao CM, que até 2026 apenas haverá dinheiro para financiar a 100% 26 mil famílias. "À data, o único dado realista que podemos dar é que iremos financiar 26 mil soluções habitacionais", explica a governante. Deixa, no entanto, em aberto a possibilidade de prolongar o programa.

O Governo antecipou apoiar 26 mil famílias com carências habitacionais no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência até 2026, mas as candidaturas ao programa de apoio de acesso à habitação já ultrapassaram este número. Segundo noticia esta segunda-feira o Correio da Manhã , foram assinados acordos entre o Governo e autarquias relativos a 28 mil agregados familiares.