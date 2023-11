PS dá luz verde a fundo de emergência para habitação e alargamento do passe ferroviário

A maioria socialista no Parlamento viabilizou a aprovação das propostas do Livre para a criação de um novo fundo de emergência para a habitação e do alargamento do passe ferroviário nacional.Era uma das grande bandeiras do Livre e, depois de adiada para esta terça-feira, a criação de um novo fundo de emergência para a habitação foi aprovada pela maioria socialista na votação orçamental na especialidade. Este novo fundo será financiado por 25% da receita do Imposto de Selo.O partido de Rui Tavares pretende que este fundo de emergência preste "apoio a quem se veja privado da sua habitação e não tenha solução alternativa" através do pagamento de alojamento temporário.Os objetivos desta medida passam também por "contribuir financeiramente para as soluções de apoio e acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo" e "financiar ou comparticipar o financiamento de ações destinadas a intervir em património habitacional, bem como no espaço público, de forma a mitigar os efeitos do aumento dos preços da habitação".O PS permitiu também a aprovação da proposta do Livre para o alargamento do passe ferroviário nacional. Este passe resultou já de uma medida também do partido de Rui Tavares e será alargado aos interregionais de toda a rede ferroviária e aos seguintes sete trajetos de comboios urbanos e intercidades: Viana do Castelo - Barcelos - Famalicão - Braga; Famalicão - Trofa - Santo Tirso - Guimarães; Coimbra - Figueira da Foz; Castelo Branco - Fundão - Covilhã - Guarda; Beja - Casa Branca - Évora; Tunes - Loulé - Faro.Foi também aprovado nesta terça-feira, na senda de votações de propostas adiadas para este último dia, a fixação temporária de prestações de crédito para micro e PME, empresárias em nome individual, instituições particulares de segurança social e associações sem fins lucrativos.Do PAN, os socialistas aprovaram o alargamento da isenção do IVA nas transmissões de bens para distribuição a animais abandonados ou em risco.Por proposta do Livre, será garantida a inscrição anual de verba específica destinada ao "funcionamento initerrupto e com os meios suficientes" da Linha Nacional para a Prevenção do Suicídio e de Comportamentos Autolesivos da Linha SNS 24.