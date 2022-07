PS prepara apoio às rendas, mas recusa travão geral

O grupo parlamentar do PS está a estudar instrumentos de apoio aos previsíveis aumentos de rendas resultantes da subida da inflação. A ideia é ajudar as famílias com mais dificuldades, pelo que “medidas generalizadas” que tenham o efeito de um travão geral estão fora de questão.

PS prepara apoio às rendas, mas recusa travão geral









