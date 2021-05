PS propõe acordos de teletrabalho reversíveis

Embora se aproxime do PSD no pagamento de despesas, o PS vai ao encontro da esquerda ao propor que os acordos de teletrabalho possam ser revertidos por qualquer das partes. Empresas opõem-se a esta ideia que pode travar os planos de poupanças com escritórios.

