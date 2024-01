PS quer lobbying aprovado antes da dissolução

A poucos dias da dissolução, o PS apela aos partidos para permitirem conclusão do processo de regularização do lobbying. Direita critica pressa. PCP fala de tentativa de legalização do tráfico de influências.



Dissolução da Assembleia da República está agendada para o próximo dia 15 de janeiro. João Cortesão Tiago Sousa 21:37







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A doze dias do final da sessão legislativa, o PS quis usar o seu debate potestativo para debater a regulamentação do lobbying. Os socialistas acreditam que é possível regulamentar antes da dissolução. Iniciativa Liberal e PSD lamentam processo tardio. Chega fala de “comédia nacional”. PCP argumenta que está em causa a legalização do tráfico de influências.



... ... Saber mais PS dissolução lobbying

PS quer lobbying aprovado antes da dissolução









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: PS quer lobbying aprovado antes da dissolução O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar