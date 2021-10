PSD convoca Conselho Nacional extraordinário para 06 de novembro

O PSD convocou um Conselho Nacional extraordinário para 06 de novembro, para discutir a antecipação do Congresso do partido e analisar a situação política após o 'chumbo' do Orçamento do Estado.Num despacho a que a Lusa teve acesso, o presidente da mesa do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, indica que decidiu "convocar um Conselho Nacional extraordinário para o próximo dia 06 de novembro".A decisão surge, segundo o despacho, em resposta a dois requerimentos de convocação de Conselho Nacional extraordinário: um, apresentado por dirigentes distritais e conselheiros nacionais que apoiam Paulo Rangel, com vista a discutir a antecipação do Congresso do partido para 17, 18 e 19 de dezembro -- em vez de entre 14 e 16 de janeiro -- e outro, introduzido pela Direção Nacional do partido, com vista à "análise da situação política decorrente da reprovação do Orçamento do Estado".