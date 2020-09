PSD quer plano de recuperação virado para as empresas

Rui Rio diz que as empresas têm de ser a prioridade do plano de recuperação porque são elas que produzem riqueza e pagam salários. Para o presidente do PSD, é fundamental travar o processo de empobrecimento da classe média.

PSD quer plano de recuperação virado para as empresas









