PSD também quer despesas do teletrabalho definidas por acordo

O PSD pretende que o pagamento de despesas adicionais com teletrabalho – como internet ou comunicações – não recaia sobre o empregador, ficando dependente do que for acordado a nível individual ou por negociação coletiva. Pretende ainda que, quando forem devidas, tais despesas fiquem isentas de IRS, sendo consideradas um custo da empresa.O projeto de lei que propõe alterações ao Código do Trabalho foi apresentado ...