PSP já tem 16 sindicatos. Três com mais dirigentes do que sócios

Paulo Rodrigues, presidente do sindicato mais antigo e também o mais representativo – a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, criada em Junho de 2002 e que conta com 7.392 associados e 516 dirigentes e delegados – lamenta, em declarações ao jornal, que depois dos "mais de 20 anos de luta para que a PSP tivesse sindicatos sejam agora os próprios polícias a fazer com que essa luta e essa credibilidade sejam destruídas." E soma: "Só posso dizer que é uma vergonha".



O jornal conta que está em curso uma alteração legislativa, mas a proposta está parada no Parlamento há um ano: são precisos dois terços de deputados para a aprovar, mas PS e PSD não se entendem.





A PSP já tem 16 sindicatos. Destes, três têm mais dirigentes e delegados do que associados, e a lei prevê quatro dias de folga por mês, para trabalho sindical, para cada dirigente. No total, são 3.680 dirigentes e delegados, que em 2017 tiveram mais de 36 mil dias de folga. As contas foram actualizadas esta manhã pelo Diário de Notícias, que faz um retrato do associativismo sindical deste sector.Segundo o jornal, o mais recente sindicato – Organização Sindical dos Polícias – nasceu em Fevereiro e conta com 451 associados. Mas já tem 459 dirigentes.A estrutura mais pequena é a do Sindicato dos Polícias do Porto, criado em Fevereiro do ano passado, que conta com 36 dirigentes e delegados. Mas só tem 24 associados. Há ainda o Sindicato Independente Livre da Polícia, que tem 315 dirigentes e delegados, para 250 associados.