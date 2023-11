Governo confirma aumentos de pensões até 6% em janeiro

As pensões vão mesmo aumentar entre 5% e 6% no próximo ano, em linha com a fórmula de atualização de pensões, segundo confirmou o Governo."O Governo vai atualizar o valor das pensões e do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) a partir dos valores da inflação para 2023, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), conforme previsto na legislação", confirma o Ministério da Segurança Social (MTSSS), em comunicado.Assim, de acordo com a descrição do Governo, num segundo comunicado, as pensões até 2 IAS (1.018,51 euros) terão um aumento nominal de 6%; as que estão entre os mil e os três mil euros (3.555,53) sobem 5,65%; e as que estão entre os seis mil e cerca de 6 mil euros (6.111,7) sobem 5%.Estes valores, que estão em linha com os indicadores divulgados pelo INE , ficam abaixo da estimativa de outubro do Governo, que na altura apontava para aumentos de entre 5,2% e 6,2%.Também o Indexante de Apoios Sociais (IAS) "terá um aumento de 6,0%, passando de 480,43 euros para 509,26 euros (mais 28,83 euros)".O Governo explica que "a subida do valor do IAS irá refletir-se num aumento das prestações sociais: prestação social para a inclusão (base), complementos por dependência e prestações por morte, limites dos escalões do abono de família e limites (mínimo e máximo) do subsídio de desemprego".Os valores deste aumento e de outros apoios "estão estabelecidos em portarias, que aguardam publicação eentram em vigor no dia 1 de janeiro de 2024".Notícia atualizada às 20:11 com mais informação