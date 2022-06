Publicada renovação do apoio de 60 euros para famílias carenciadas

estende o apoio de 60 euros para as famílias mais carenciadas e prorroga o diferimento das obrigações fiscais para o segundo semestre e alarga o regime a todas as empresas a operar em Portugal foi publicado, esta quarta-feira, em Diário da República.



Em causa figura a renovação de medidas de apoio às famílias e às empresas no âmbito do conflito na Ucrânia,





aprovada em Conselho de Ministros na passada quinta-feira e promulgada esta segunda-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





novo pagamento do apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, nos meses de julho e agosto, para fazerem face à escalada do preço dos bens alimentares de primeira necessidade e dos combustíveis.

mantendo-se os pressupostos de aumento dos preços dos fatores produtivos e tendo em vista a flexibilização e gestão da tesouraria da generalidade das empresas, o diploma dita a prorrogação do âmbito de aplicação do regime complementar de diferimento de obrigações fiscais para o segundo semestre, bem como o alargamento do âmbito subjetivo a todas as empresas que operem em Portugal.

