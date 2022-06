Apoio de 60 euros vai ser pago a algumas famílias em julho e a outras em agosto

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros a renovação do apoio de 60 euros que só será pago uma vez até setembro, tal como o Negócios explicou na edição de hoje.Algumas famílias receberão o apoio em julho e outras em agosto.

"Em julho é pago às pessoas que são beneficiárias da tarifa social de energia, em agosto às que tendo prestações mínimas não são beneficiárias da tarifa social de energia", disse a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em conferência de imprensa.



Em causa estão, segundo precisou, 1,07 milhões de famílias.



Questionada sobre as declarações de ontem do primeiro-ministro, Ana Mendes Godinho disse que o que o Governo está a fazer "é exatamente o que foi anunciado pelo primeiro-ministro."



Este apoio destinado a compensar a subida do preço dos alimentos é "para cobrir três meses", insistiu.



Contudo, apesar dos preços estarem agora muito mais elevados, o valor do apoio é igual ao do trimestre anterior.





Qual é a dúvida?





Ontem, no Parlamento, António Costa disse que o apoio ia ser estendido para vigorar "por mais três meses".





"O Conselho de Ministros aprovará que a medida extraordinária de apoio ao cabaz alimentar vigorará por mais três meses, ou seja com mais 60 euros a ser pagos às pessoas que beneficiam da tarifa social de eletricidade e a todos os beneficiários das prestações mínimas", disse esta quarta-feira o primeiro-ministro.





O que foi interpretado como um apoio mensal de 60 euros durante três meses, num total de 180 euros, tal como noticiaram vários órgãos de comunicação social. Foi também essa a interpretação inicial do Negócios.





Contudo, na sequência de um pedido de esclarecimento sobre os meses de aplicação, e sobre o seu impacto, o gabinete do primeiro-ministro explicou ao Negócios que o objetivo era afinal o de dar um apoio total de 60 euros até setembro.





Como o apoio foi anunciado no final de março, para o mês de abril, criou-se a expectativa de que pudesse vir a ser renovado mensalmente.





O relatório do orçamento do Estado estimava que a medida tivesse um custo de 55 milhões de euros, mas Ana Mendes Godinho atualizou a previsão para 64 milhões. De acordo com o Governo, este apoio tem chegado a cerca de um milhão de famílias.





São elegíveis as famílias que têm tarifa social de eletricidade, as que recebem em julho. Mas também as que recebam prestações mínimas como o complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, pensão social de invalidez (do regime de proteção social na invalidez), complemento da prestação social para a inclusão, pensão social de velhice, pensão social de invalidez ou subsídio social de desemprego. Os beneficiários destas prestações que não tenham tarifa social de energia recebem em agosto.



Se o apoio fosse pago mensalmente, a despesa adicional triplicaria. O Governo tem dito que tem alguma margem e que não será necessário um orçamento retificativo.