Radares "caçam" 360 mil euros em 24 horas

Em apenas 24 horas foram apanhados pelo radar seis mil condutores em excesso de velocidade. Este é o registo de infrações detetadas pelas autoridades no dia 1 de setembro, quando entraram em funcionamento 37 novos radares - que se juntam aos 61 já existentes, geridos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).



As multas geradas neste dia ainda não foram processadas, mas se cada condutor pagar a coima mais pequena, que é de 60 euros - caso tenha sido apanhado 20 km/h a mais do que a velocidade permitida - o Estado vai encaixar, pelo menos, 360 mil euros com estes seis mil aceleras. Apanhados num único dia de controlo de velocidade.



