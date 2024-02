Receitas do Estado disparam para recorde dos últimos 14 anos com novos radares

No último ano, o Estado português garantiu. A notícia é adiantada na edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias , que escreve que este é o valor mais alto dos últimos 14 anos.Os dados são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que sublinha que nos últimos quatro meses do último ano as. A notícia explica que este valor recorde contou com o contributo dos 37 novos locais de controlo de velocidade, equipados com radares móveis, e que estão em funcionamento desde o início de setembro.O valor é recorde dos últimos anos, mas ainda assim fica abaixo do previsto pelo Executivo na sua proposta do Orçamento do Estado para 2023. O texto orçamental contava com uma receita de 135,8 milhões de euros, recorda o JN, mas o valor real ficou pelos 96 milhões.