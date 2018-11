Radares da VCI vão começar a multar

Ainda em Novembro, os radares da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, vão entrar em funcionamento, passando a autuar quem exceder os 80 km/hora.

Há 11 anos que o excesso de velocidade detectado pelos radares da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, não é penalizado.

Foi em 2003 que os primeiros radares instalados na VCI, nas zonas da Prelada e das Antas, passaram a estar activos, com multas, sob gestão da Câmara do Porto, em colaboração com a PSP. Nessa altura, o limite de velocidade era de 90 km/hora e as coimas variavam entre os 120 e os 1.200 euros, conforma a contra-ordenação.