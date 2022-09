Receita fiscal empurra excedente para 2.303 milhões até agosto

O forte crescimento da receita fiscal devido à inflação, acompanhado do desaparecimento progressivo do impacto da pandemia nas despesas, atirou o excedente orçamental para 2.303 milhões de euros nos primeiros oito meses deste ano, segundo comunicado do Ministério das Finanças.

"As Administrações Públicas registaram um excedente orçamental de 2 303 M€ até agosto de 2022, em contabilidade pública, evidenciando uma melhoria de 9 211 M€ quando comparado com os mesmos meses de 2021, período ainda afetado pela pandemia da covid-19", reflete a comunicação do Governo que antecipa novos dados de execução da Direção Geral do Orçamento nesta segunda-feira.



O ministério de Fernando Medina justifica a forte melhoria no saldo com "o dinamismo da atividade económica e do mercado de trabalho", do lado da receita do Estado, e com o menor impacto de medidas associadas à prevenção e combate à covid-19 na despesa.

Mas, comparando com período idêntico do pré-pandemia - os oito primeiros meses de 2019 - o acréscimo no saldo é ainda de 1.899 milhões de euros, segundo os dados.

De acordo com o comunicado, até agosto a receita crescia 16,6% face aos primeiros oito meses de 2021 e 14% comparando com igual período de 2019.

A receita de impostos cresce 21,9% face a 2021 (14% se comparando com 2019), sobretudo apoiada pela coleta de IVA, que sobe 20,9% (6,3% face a 2019).

Já a receita de contribuições sociais cresce 9,5% face ao ano passado, e 16,6% na comparação com 2019. São dados que "refletem a recuperação económica", segundo a nota das Finanças.

Por outro lado, a despesa primária, excluindo despesas relacionadas ainda com a covid-19, subia até agosto em 3,3% (10,2% relativamente a 2019), na informação que não reflete os pacotes de apoios destinados a famílias e empresas, recentemente anunciados, destaca o Ministério das Finanças.

Segundo a nota do Governo, a despesa com o SNS crescia 6% até agosto (mais 24,4% se comparando com os primeiros oito meses de 2019). Já as despesas com salários nas Administrações Públicas cresciam 3% face ao período homólogo de 2021, sem que a nota refira o crescimento relativo a 2019.

O investimento na Administração Central e Segurança Social, sem PPP, crescia ainda 22,4% face aos oito primeiros meses de 2021, "destacando-se o crescimento do investimento associado à Universalização da Escola Digital, à Ferrovia 2020 e à expansão do Metro do Porto", segundo a nota.

Por fim, a despesa com prestações sociais da Segurança Social, sem contar prestações por desemprego e medidas Covid-19, crescia 3,3%.

Até agosto, as conta públicas acumulam um excedente primário (sem contabilizar juros) de 6.434 milhões de euros, comparando com um défice primário de 2.336 milhões no mesmo período de 2021.



