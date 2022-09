Sem apoios às famílias, CFP prevê excedente de 0,1% em 2023

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) estima um excedente orçamental de 0,1% do PIB em 2023, sem novas medidas de apoio às famílias pela perda de poder de compra, e espera que a economia trave a fundo.

No relatório Perspetivas Económicas e Orçamentais 2022-2026, atualizado nesta quinta-feira, 22 de setembro, o CFP estima que a economia portuguesa trave a fundo em 2023 ao crescer 1,2%, depois de expandir acima dos 6% este ano (6,7% na estimativa da entidade).



No entanto, isso não parece afetar de forma expressiva as estimativas do CFP para as contas públicas. A entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral estima que o saldo orçamental seja positivo, em 0,1% do PIB. Em março, apontavam para um défice de 1,6% do PIB. O Governo, no Programa de Estabilidade que remeteu a Bruxelas em abril, apontava para 0,7%.



Pacote de apoios não impede “brilharete” orçamental este ano, diz CFP Leia Também



Mas a entidade admite que o mais provável é que isso não aconteça. Por isso, e dado que as pressões inflacionistas se devem manter no próximo ano (a previsão da entidade é de que o IHPC seja de 5,1%), o CFP faz uma análise de sensibilidade e diz que manter pelo menos metade de algumas das medidas de apoio agravaria o saldo orçamental em 0,5 pontos percentuais. Contas feitas, haveria então um défice de 0,4% do PIB.



(Notícia em atualização)