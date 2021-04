Recenseamento nos EUA indica aumento da população em 7% para 331 milhões

A agência de recenseamento dos Estados Unidos anunciou que a população do país ascende a 331.449.281, um aumento de 7,4% na última década, o segundo mais baixo de sempre. A agência divulgou esta segunda-feira as primeiras informações do recenseamento feito em 2020.A contagem da população marca o início oficial das reafetações de lugares no Congresso. Os números divulgados esta segunda-feora, juntamente com outros que serão apresentados ao longo do ano, vão ser usados pelas legislaturas estaduais ou comissões independentes para se redesenharem os mapas políticos de forma a refletirem as mudanças populacionais.Para já, o Estado da Califórnia pode perder um lugar na Câmara dos Representantes, ao contrário do Texas, Florida e Colorado, que surgem com aumentos populacionais que se devem traduzir em reforços na representação política.No domingo, um trabalho indicativo da AP indicava que os jovens adultos estão a sair de estados como a Califórnia e Nova Iorque e a trocá-los por novos destinos, incluindo aqueles três.A maioria das projeções mostra o Texas a ganhar três lugares, a Florida dois e Arizona, Colorado, Montana, Carolina do Norte e Oregon um cada.Entre os que devem perder lugares encontram-se Alabama, Illinois, Michigan, Minnesota, Nova Iorque, Ohio, Pensilvânia, Rhode Island, Virgínia Ocidental e Califórnia.As mudanças populacionais têm-se refletido na política.Antigos estados de sólido conservadorismo, como o Texas, estão a assistir à criação de ilhas crescentes de liberais (pessoas que nos EUA se situam à esquerda do espetro político) nas suas cidades, devido à migração de jovens adultos, que preferem o partido democrata. Desde 2010, a população com idades entre 20 e 34 anos aumentou em 24% em San Antonio, 22% em Austin e 19% em Houston, segundo uma análise da AP às estatísticas da American Community Survey.Na eleição presidencial de novembro, dois Estados que também tiveram um acentuado aumento da população jovem nas suas principais cidades, Arizona e Geórgia, deram a vitória ao candidato democrata, Joe Biden.