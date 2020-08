Recibos verdes com quebra na atividade podem renovar apoio

O apoio lançado em março pelo Governo para os trabalhadores independentes tem a duração máxima de seis meses, mas quem comprovar uma continuada quebra na atividade, superior a 40%, vai continuar a ter direito a aceder a ajudas do Estado.



Segundo a edição desta sexta-feira do jornal Público, os trabalhadores a recibos verdes vão poder pedir à Segurança Social o acesso ao novo apoio criado para os trabalhadores em situação de desproteção social.





Esta nova prestação é fixa, ao contrário da anterior, que dependia o valor registado como base de incidência contributiva. Com o novo apoio, os trabalhadores a recibos verdes terão direito a receber 438,81 euros por mês, o equivalente a um Indexante de Apoios Sociais (IAS). No entanto, os trabalhadores que ainda estejam a receber o primeiro apoio podem recorrer à nova prestação, se o montante que auferem atualmente for inferior aos 438,81 euros da nova ajuda. A informação foi confirmada ao diário pelo ministério do Trabalho e da Segurança Social.