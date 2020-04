Recibos verdes surpreendidos com baixo valor dos apoios: até 292,6 euros

A Segurança Social está a informar os trabalhadores independentes que o apoio pago no mês de abril será de dois terços do que contribuíram, com o valor máximo de 292,6 euros, mesmo para quem tem contribuições muito mais elevadas.





A denúncia é feita pelo movimento Precários Inflexíveis, que não entende como é que a Segurança Social chegou a este valor.





"Toda a gente está a receber uma comunicação que indica que vai receber dois terços da base de incidência. Há valores mais baixos mas o valor mais alto é sempre 292,6 euros, ainda que as contribuições tenham sido muito superiores", explica ao Negócios Daniel Carapau, da associação Precários Inflexíveis, que diz ter recebido dezenas de queixas.





"Esta diferença não é explicada e está a gerar surpresa e indignação. Recebemos, desde ontem, terça-feira, um grande número de mensagens com dúvidas e a transmitir a enorme frustração por mais uma situação inesperada no acesso a este apoio", referiu a associação, numa mensagem divulgada na sua página.



A informação foi confirmada pelo Negócios junto de alguns trabalhadores independentes. "A nossa conclusão é que o Governo está a adiar ao máximo a despesa com os apoios", diz Daniel Carapau.



A questão dos apoios aos recibos verdes tem sido feita de avanços e recuos, quer quanto às datas de pagamento quer quanto ao valor dos apoios. As regras serão distintas consoante sejam pagos em abril (relativos a março) ou em maio (relativos a abril), como já explicámos.





O que pode explicar este valor?





A legislação tem sido alterada com frequência, mas não é fácil encontrar uma justificação para este valor de 292,60 euros, que está a ser comunicado pela Segurança Social Direta e que será pago na próxima segunda-feira, dia 28 de abril.





De acordo com um esclarecimento publicado no site da Segurança Social, neste mês de abril (relativo à situação em março) têm direito a um apoio os independentes que estejam em situação comprovada de "paragem total da sua atividade ou atividade do respetivo setor, em consequência do surto da COVID-19".





Explica a Segurança Social que se a pessoa pedir o apoio relativamente ao mês de março tem direito "de 12 a 31 de março" a "um apoio financeiro equivalente ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, com o limite de 1 IAS (438,81€)".





O Governo poderia estar a calcular o valor proporcional às datas que refere, mas a consideração de 19 dos 31 dias apontaria para um valor de 268,9 euros.





Os 292,6 euros correspondem aproximadamente a dois terços do Indexante de Apoios Sociais (IAS).





Ora, há uma outra regra, relativa a um segundo escalão de rendimentos, que prevê que para contribuições mais elevadas se considerem dois terços do valor que foi alvo de descontos, mas esta regra tem um teto mais elevado (635 euros) e só deveria ser aplicada no mês seguinte, ou seja, em maio, relativamente à situação de abril.





O Negócios questionou o Ministério da Segurança Social (MTSSS) e aguarda resposta.





Apoio dá direito a adiar contribuições, mas a informação não é clara





De acordo com os mesmos esclarecimentos oficiais, quem tiver direito ao apoio pode adiar o pagamento da totalidade das contribuições.





"As contribuições serão sempre devidas, mesmo quando estiver a receber este apoio financeiro. No entanto, pode pedir o diferimento das mesmas para depois da cessação do apoio", explicou a Segurança Social.





No entanto, acordo com os Precários Inflexíveis, todos os independentes receberam uma carta por e-mail na qual a Segurança Social informa que há lugar ao diferimento de dois terços das contribuições, embora o regime seja mais favorável para quem tem direito ao apoio.



"Esta informação (...) é incompleta e gerou também dúvidas em muitas pessoas que, estando à espera de receber o apoio relativo ainda ao mês de março, esperavam naturalmente beneficiar também da possibilidade, claramente prevista, de diferir o pagamento das contribuições e de as pagar posteriormente em 12 prestações", diz o movimento.



Daniel Carapau acrescenta que o e-mail foi enviado "no último dia do prazo para pagar", o que pode gerar "confusão generalizada". A associação pede ao Instituto da Segurança Social (ISS) que esclareça as regras.



Segundo dados oficiais, o apoio aos trabalhadores independentes foi pedido por 160 mil pessoas até dia 20 de abril.