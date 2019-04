Relações familiares: proposta do PS não evita nomeações cruzadas entre ministérios

Os membros do Governo que nomeiem familiares para os seus próprios gabinetes terão de ser demitidos, mas nada impede que familiares de um membro do Governo sejam nomeados noutro gabinete que não o seu, propõe o PS.

Lusa

Os ministros não poderão nomear, para os seus gabinetes, familiares até ao quarto grau, e se o fizerem tal nomeação será nula e o governante será demitido do cargo. Por outro lado, as nomeações, por um ministro, de familiares de outro membro do Governo deverão ser devidamente publicitadas na página do Governo na Internet, mas não estarão à partida proibidas.

São estas as principais regras que o PS pretende impor em matéria de nomeação de familiares em cargos públicos. A proposta deu entrada esta quinta-feira no Parlamento e foi anunciada pelo deputado socialista Pedro Delgado Alves (na foto) durante a reunião da Comissão Eventual para o reforço da transparência no exercício de funções públicas que esta tarde decorre no Parlamento.

A proposta socialista elenca os familiares que não podem ser nomeados pelos membros do Governo para os seus gabinetes: os cônjuges ou unidos de facto; os ascendentes e descendentes; os irmãos e respetivos cônjuges e unidos de facto; os ascendentes e descendentes do cônjuge ou unido de facto; os parentes até ao 4º grau da linha colateral; e as pessoas com as quais tenham uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil.

(notícia em atualização)