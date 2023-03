Relógios avançam para a hora de verão na próxima madrugada

Os ponteiros do relógio vão ser adiantados uma hora na próxima madrugada, para a hora legal de verão.Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios deverão ser adiantados uma hora quando for 01:00, passando a ser 02:00.Na Região Autónoma dos Açores, a alteração será feita às 00:00, mudando para a 01:00.A hora legal voltará a mudar em 29 de outubro, para o regime de inverno.O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão, recorda o Jornal Oficial da União Europeia.O solstício do verão acontece a 21 de junho, às 14:58.