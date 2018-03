Em sentido inverso, os lusófonos africanos a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países de origem um total de 3,59 milhões de euros, o que revela uma subida de 4,6% face aos 3,43 milhões enviados em Janeiro do ano passado.



No total mundial, as remessas dos emigrantes subiram 3% em Janeiro face ao primeiro mês do ano passado, para 272 milhões de euros, enquanto as verbas enviadas pelos trabalhadores estrangeiros em Portugal aumentaram 2,3%, para 45,7 milhões.



As verbas enviadas para Portugal pelos portugueses a trabalhar no estrangeiro passaram de 264 milhões, em Janeiro de 2017, para 271,9 milhões de euros no primeiro mês deste ano, o que representa uma subida de 3%.



Em sentido inverso, as verbas enviadas para os seus países de origem pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal passaram de 44,7 milhões de euros em Janeiro de 2017 para 45,7 milhões de euros em Janeiro deste ano, mostrando um aumento de 2,3%.



Os dados do Banco de Portugal mostram ainda que, como habitualmente, a França foi o maior mercado emissor de remessas para Portugal, com os portugueses emigrados a enviarem 81 milhões de euros, o que representa uma subida de 11,4% face aos 72,6 milhões enviados em Janeiro de 2017.

As remessas dos emigrantes portugueses a trabalhar nos PALOP caíram 5,6% para 15,7 milhões de euros, enquanto os imigrantes destes países enviaram 3,6 milhões, mostrando uma descida de 4,6% face a Janeiro de 2017.De acordo com os dados do Banco de Portugal, hoje disponibilizados, as verbas enviadas em Janeiro pelos trabalhadores nacionais nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa passaram de 16,6 milhões de euros, em Janeiro de 2017, para 15,7 milhões, o que evidencia uma descida de 5,64%.Como tradicionalmente, Angola representa a maior parte das verbas, definindo a tendência do total dos PALOP. Assim, os portugueses a trabalhar neste país enviaram para Portugal 14,97 milhões de euros em Janeiro, o que representa uma descida de 6% face aos 15,93 enviados um ano antes.