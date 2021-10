Rendimento Básico Incondicional? Proposta está parada no Parlamento há um ano

Estudo da Marktest indica que a maioria dos portugueses é a favor da implementação do Rendimento Básico Incondicional em Portugal. Deputados aguardam agendamento da discussão do tema no Parlamento.

