As alterações à lei dos Vistos Gold entram em vigor a 1 de janeiro de 2022, seis meses depois do que foi inicialmente anunciado pelo Governo quando a lei foi aprovada em Conselho de Ministros a 22 de dezembro último. Além disso, não haverá qualquer gradualismo nos novos valores de investimento que passam a ser exigidos, os quais, no caso de quem opte pela transferência de capitais, passam para 1,5 milhões de euros, mais 500 mil do que o atualmente previsto.

A nova lei foi publicada esta sexta-feira em Diário da República e a principal alteração, tal como o Governo tinha já anunciado e constava da autorização legislativa concedida pelo Parlamento é que o investimento em imóveis destinados a habitação para efeitos de obtenção de autorização de residência em Portugal só é possível se os ditos imóveis se situarem nas Regiões Autónomas ou nos chamados territórios do interior.



Vistos “gold”: Investimento captado cai 13% em 2020 para 647 milhões Leia Também

Quando anunciou as novas regras, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que a intenção do Governo era que a nova lei entrassem em vigor a 1 de julho, explicando, na altura, que era política do Governo fazer sempre "alterações com impacto na vida das pessoas ou das empresas" para entrarem em vigor "a 1 de janeiro ou 1 de julho", sendo que 1 de janeiro de 2021 estava então "excessivamente próximo para uma alteração desta natureza".

Leia Também Governo acaba com vistos gold nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto

Disse também que haveria um período transitório em 2021 e 2022, em que haveria um gradualismo na aplicação das novas regras, isto é, os valores exigidos seriam progressivamente superiores e se iria reduzindo a sua possibilidade de aplicação às áreas metropolitanas.

Como decorre do decreto-lei publicado esta sexta-feira em Diário da República, o diploma tem, afinal, uma data única de entrada em vigor, a 1 de janeiro de 2022. Refere-se igualmente que as novas regras se aplicam "a todos os pedidos de autorização de residência para investimento requeridos após a data de entrada em vigor" e que continuará a ser possível a renovação das autorizações de residência ou a concessão ou renovação de autorizações de residência para reagrupamento familiar quando a autorização de residência para investimento tenha sido concedida ao abrigo da lei atual.

Leia Também Restrições aos vistos gold vão hoje a Conselho de Ministros

Aumentam investimentos exigidos

Por outro lado, aumentam os valores exigidos em alguns dos investimentos que também dão acesso à autorização de residência em território português.

Assim, além do já referido aumento para quem opte pela transferência de capitais, muda também o limite mínimo para quem realize transferências de capitais destinados a aplicar em atividades de investigação desenvolvidas por instituições públicas ou privadas de investigação científica, integradas no sistema científico e tecnológico nacional. Neste caso, em vez dos atuais 350 mil euros, a lei passa a prever que sejam transferidos 500 mil euros.

Também os cidadãos estrangeiros que prefiram a modalidade do investimento em fundos de investimento ou fundos de capitais de risco vocacionados para a capitalização de empresas terão de desembolsar meio milhão de euros e o mesmo acontecerá se decidirem criar uma empresa com sede em Portugal ou reforçar o capital de uma sociedade já existente, desde que no mínimo com cinco trabalhadores. Num e noutro caso, a lei exige atualmente um montante de 350 mil euros.

Quando anunciou a aprovação das novas regras, Mariana Vieira da Silva tinha explicado que haveria um aumento gradual dos valores exigidos e da "sua possibilidade de aplicação às áreas metropolitanas", mas a opção acabaria por ser uma data de entrada em vigor única, a 1 de janeiro de 2022.