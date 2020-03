Rio abandona plenário em protesto contra a própria bancada

Com o Parlamento a funcionar com apenas um quinto dos deputados, a bancada do PSD tinha 36 parlamentares presentes, 18 a mais do que o permitido. Depois da repreensão de Ferro Rodrigues, Rui Rio saiu do plenário em protesto contra o comportamento do próprio grupo parlamentar que ainda lidera.