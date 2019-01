No entanto, o socialista admite avaliar "se o investimento que dá o direito a um visto é o investimento mais interessante".

Fernando Rocha Andrade, vice-presidente da bancada do PS, opõe-se ao fim dos Vistos Gold, defendendo que a estratégia de atração de pessoas tem resultado em Portugal."Acho que uma das políticas que tem tido algum sucesso em Portugal é a atração de pessoas. Há países que fazem a atração de empresas de uma certa especialidade, Portugal consegue atrair pessoas e atraindo pessoas atraímos também investimento", defendeu Rocha Andrade, numa entrevista ao Negócios e à Antena 1.Depois de o parlamento ter decidido manter o programa (vetando uma proposta do Bloco de Esquerda para o fim dos Vistos Gold ), Rocha Andrade mostrou-se favorável à medida, defendendo que é necessário "desfazer o mito de que Portugal seja uma espécie de exceção, porque programas do tipo Vistos Gold existem em muitos países da Europa".