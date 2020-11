Rui Nuno Baleiras: "Gostaria de saber se há orientações para travar informação à UTAO"

Rui Nuno Baleiras queixa-se de atrasos no acesso a informação determinante para escrutinar as contas públicas. E lamenta a quantidade de erros que desta vez o Orçamento do Estado trazia.

