Saber abandonar o poder pode ser uma arte

Com um vestido preto e um manto tradicional Maori sobre os ombros, Jacinda Kate Laurell Ardern despediu-se emocionada no seu último dia como primeira-ministra da Nova Zelândia. Falou da gentileza e empatia que sentiu por parte da maioria dos cidadãos, mas com firmeza disse que era tempo de ser deputada, irmã e mãe.



"Saio daqui com um amor reforçado pela Nova Zelândia e as suas pessoas", começou por dizer no discurso ...