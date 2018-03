Hermínio Loureiro, candidato, em 2006, à presidência da Liga de clubes convidou Paulo Gonçalves para o cargo de director-executivo da Liga. Luís Filipe Vieira apoiou a decisão de Hermínio Loureiro, mas este acabou por retirar o convite a Paulo Gonçalves, devido à contestação do FC Porto. O advogado não acompanhou Hermínio Loureiro na Liga, mas entrou na Luz em 2007. A partir daí ganhou força na estrutura do Benfica. Paulo Gonçalves é o homem da confiança de Luís Filipe Vieira em todas as matérias do futebol, principalmente no que diz respeito à justiça do futebol.

Paulo Gonçalves é o homem da estrutura do Benfica com mais experiência no futebol português. O advogado, agora implicado nos emails denunciados por Francisco J. Marques, entrou no Benfica há 10 anos pela mão de Luís Filipe Vieira, mas o seu currículo é vasto no dirigismo nacional.Foi figura preponderante na criação da SAD portista e defendeu as cores azuis-e-brancas durante quatro anos. O assessor jurídico deixou o clube em litígio com Adelino Caldeira e Pinto da Costa. A amizade com o filho do presidente, Alexandre Pinto da Costa (na altura em conflito com o pai), foi a gota de água para a ruptura.Saiu das Antas para o Bessa. Foi director-geral da SAD entre 2000/2006. Curiosamente, no melhor e no pior período do clube. O Boavista foi campeão em 2000/2001 e esteve envolvido no escândalo de corrupção Apito Dourado, que rebentou em 2004. O clube acabaria por descer de divisão em 2008.