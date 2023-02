Se fundos da CGD não chegarem, pagamento de pensões vai ao défice

INE explica que transferência do fundo da CGD para a esfera do Estado não terá impacto no défice “na medida” em que os ativos cubram o pagamento de pensões no futuro. Ministério das Finanças garante que, ao contrário do que aconteceu no passado, operação não vai ao saldo orçamental. Em causa estão 3 mil milhões de euros.

