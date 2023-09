Secretário de Estado no Advogado do Diabo diz que Governo "terá de olhar" para as rendas

Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.Neste episódio contamos com a presença do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, que nos ajuda a olhar para temas fulcrais para a vida dos mais jovens, como a empregabilidade, os salários e a crise da habitação.

Porque há tantos jovens a saírem de Portugal quando temos a geração mais bem preparada de sempre? Falta esperança às gerações mais jovens? E o que tem falhado na ação do Governo? O Executivo admite que eventuais mexidas no IRS jovem?

Debatemos ainda a crise da habitação. É este o principal drama para os mais jovens? Como se altera esta lógica de gerações a saírem cada vez mais tarde de casa dos pais?Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.