Sector Empresarial do Estado: Endividamento baixa para 29,6 mil milhões

As dívidas das empresas e entidades públicas empresariais registaram uma descida de 5,3% no final do terceiro trimestre de 2017, de acordo com o último relatório do Ministério das Finanças. Quase dois terços do endividamento são das empresas de transportes.

O endividamento do Sector Empresarial do Estado (SEE) atingiu os 29.7 mil milhões de euros no final do terceiro trimestre de 2017. Quase dois terços são da responsabilidade das empresas de transportes, de acordo com a análise do Negócios aos dados divulgados no mais recente relatório da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização (UTAM) do Ministério das Finanças, divulgado no final da semana passada.





O montante global da dívida representa uma redução de 1.7 mil milhões de euros (5,3%) relativamente ao valor registado em igual período de 2016. Se compararmos com o final do terceiro trimestre de 2015, que coincide com o fim da anterior legislatura, podemos concluir que a diminuição do endividamento das empresas públicas foi de 3.9 mil milhões (11,6%).Cerca de um quarto da redução do endividamento é explicado pela saída de duas empresas da lista: a Carris - que no final do terceiro trimestre de 2016, tinha um endividamento de 670,4 milhões de euros e que entretanto passou para a esfera da Câmara Municipal de Lisboa - e a Empordef, que tinha 209,1 milhões antes de ser extinta. Por outro lado, na última lista divulgada pela UTAM, aparecem a ENMC - Entidade Nacional do Mercado dos Combustíveis, com 359,5 milhões, a Transtejo (101,8) e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (18,2), mas que não constavam na publicada um ano antes. Ou seja, em termos líquidos, entre entradas e saídas, a redução é de cerca de 400 milhões .Convém referir que a lista das empresas e entidades empresariais do Estado tem sido muito volátil. No último boletim aparecem 82 neste indicador (das quais 59 não tinham endividamento, a maioria hospitais), mais 15 do que as que constavam no relatório referente ao terceiro trimestre de 2016. Em 2015, eram 70, das quais 40 não tinham endividamento, a maioria hospitais com estatuto empresarial.



Dívida acima do previsto

Apesar da redução homóloga, o valor do endividamento ficou acima do previsto. Os dados da UTAM indicam que o desvio em relação à previsão nos orçamentos das empresas foi de 21%, já que as estimativas apontavam para um valor de 25.540,3 milhões até Setembro.

"O maior desvio de previsão face aos orçamentos das empresas verificou-se no sector dos Transportes e Armazenagem, cujo endividamento foi superior ao objectivo expresso em cerca de 5,3 mil milhões de euros, decorrente em grande parte do desvio de previsão registado pela IP - Infraestruturas de Portugal, de cerca de quatro mil milhões de euros", justificam os técnicos desta unidade do Ministério das Finanças, que explicam que este desvio decorreu "essencialmente do adiamento da conversão de créditos em capital, operação inicialmente prevista para o primeiro trimestre de 2017".



A UTAM salienta ainda que o maior decréscimo de endividamento nos primeiros nove meses de 2017 foi registado pela Parpública (926 milhões) devido essencialmente "à amortização de obrigações permutáveis da Galp no decorrer do terceiro trimestre de 2017".



Já o maior aumento do endividamento nos primeiros nove meses do ano passado foi registado pela Metro do Porto (208 milhões). Um acréscimo que "decorreu de uma operação de financiamento celebrada com a Direcção-Geral do Tesouro e Finanças no primeiro semestre e outra no terceiro trimestre".





Prejuízos baixam para 376 milhões

O boletim informativo revela ainda que os prejuízos do SEE atingiram os 375,6 milhões de euros no final do terceiro trimestre de 2017, o que representa uma descida de 153 milhões (28,9%) face ao valor inscrito no relatório homólogo de 2016 e de 290 milhões (43%) face ao de 2015.