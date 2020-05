No caso do 'lay-off' simplificado, a ministra disse que, neste momento, o apoio foi pago "a 72 mil empresas abrangendo 623 mil trabalhadores", sublinhando "o esforço enorme" dos serviços da Segurança Social "para garantir a capacidade de resposta em tão pouco tempo, num quadro de grandes dificuldades" a empresas e trabalhadores.



"Em poucas semanas foi possível, com todos, criar várias medidas extraordinárias de apoio às empresas e aos trabalhadores, desde o apoio à manutenção aos postos de trabalho, apoio à família, à redução da atividade dos trabalhadores independentes e dos sócios-gerentes e também a recente medida criada de apoio aos trabalhadores informais para entrarem dentro do sistema de proteção social", realçou Ana Mendes Godinho.



Sobre a declaração de compromisso assinada com os parceiros sociais, a ministra considerou que "é o reflexo do esforço coletivo" que tem sido feito para encarar a pandemia covid-19 e que "este é o tempo da retoma sustentável das atividades, do reforço do apoio às empresas, ao emprego e às pessoas".







"Neste momento, estes apoios pagos até à data já somam 371 milhões de euros no âmbito dos apoios criados nos últimos dois meses, abrangendo cerca de 1 milhão e 50 mil trabalhadores", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.Ana Mendes Godinho falava na cerimónia de assinatura da declaração de compromisso dos parceiros sociais para a retoma económica e de assinatura do protocolo de cooperação entre a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a Direção-Geral da Saúde (DGS).