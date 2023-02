Sismo de 6,4 na escala de Richter sentido na fronteira da Turquia e Síria

Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM), o abalo terá tido uma profundidade de 10 quilómetros e terá sido sentido ao longo de 400 quilómetros, no Líbano, Chipre e Israel.



A agência turca de gestão de desastres (AFAD, na sigla em inglês) terá, de acordo com o The Guardian, dito que o epicentro foi perto de Hatay, numa área onde muitos se têm queixado da falta de apoio das equipas de emergência.





?Event wrap-up: today a M6.4 #earthquake (#deprem) hit #Antioch (#Turkey) at 20:04:29 local time (UTC 17:04:29). Shaking was felt over 400km by approximately 30M people in Turkey, Lebanon, Syria, Cyprus, Syrian Arab Republic and Israel. — EMSC (@LastQuake) February 20, 2023

Um terramoto de magnitude 6,4 na escala de Richter foi sentido na fronteira da Turquia com a Síria esta segunda-feira, apenas duas semanas depois de um sismo de maior dimensão ter devastado a região, causando mais de 47 mil mortos e a destruição de milhares de casas.Este sismo, de menor dimensão do que os anteriores de 7,8 e 7,5, ameaçam um rasto ainda maior de destruição numa zona onde muita da população já terá saído.De acordo com o