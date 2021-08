Só 1.º e 2.º escalões do abono de família é que vão ter alterações

No domingo, no encerramento do Congrresso do PS, António Costa anunciou que o Governo pretende "alargar as medidas de combate à pobreza ao longo dos próximos dois anos a todas as crianças, independentemente da sua idade." Segundo o Público, esta alteração afetará, por isso, as crianças que vivem nos agregados do 1.º e 2.º escalão do abono de família.Está no primeiro escalão do abono quem vive numa situação de pobreza extrema, com um rendimento de referência igual ou inferior a 3.071,67 euros por ano. No segundo escalão são incluídos os agregados em situação de pobreza, auferindo entre 3.071,67 a 6.143,34 euros por ano.Nesse primeiro escalão, o abono fica-se pelos 149,85 euros até aos 36 meses; 49,95 entre os 36 e os 72 meses e 37,46 a partir desse patamar. Já no segundo escalão, o abono é de 123,69 euros até aos 36 meses, 41,23 entre os 36 e os 72 meses e 30,93 a partir daí.