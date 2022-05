Queixas de atrasos no abono de família aumentam 133%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O número de titulares da prestação de abono de família em março deste ano, comparando com o mesmo mês de anos anteriores, registou a maior queda desde os tempos da troika, quando, em 2011, foram alteradas as regras de atribuição. Ao mesmo tempo, dispararam o número de queixas junto da Provedoria de Justiça por atrasos na atribuição, de acordo com os dados revelados esta terça-feira pelo Jornal de Notícias.

Face a março de 2019, antes da pandemia, há agora menos 92.664 crianças apoiadas e relativamente ao ano passado são menos 55 mil, adianta o jornal.

As demoras na atribuição são recorrentes e a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral tem vindo a pedir mais rapidez ao Instituto de Segurança Social, uma vez que estes atrasos comprometem não apenas o recebimento atempado do abono de família, mas também o acesso a outros apoios sociais dirigidos às famílias mais carenciadas, nomeadamente, a Ação Social Escolar, a atribuição de bolsas de estudo, a majoração do subsídio de desemprego e a tarifa social de eletricidade.