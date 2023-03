Só salários médios de quem tem ensino básico não caíram entre 2006 e 2020

Em catorze anos, só o salário médio dos trabalhadores com ensino básico, mais influenciado pela decisão administrativa de subir o salário mínimo é que não caiu, valorizando 14% em termos reais, de acordo com os dados que servem de base a um estudo publicado pelo Banco de Portugal. Os licenciados tiveram em média uma quebra real de 9%, as pessoas com o ensino básico de 4% e os mestrados de 5%.





