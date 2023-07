Solicitadores vão ajudar a identificar prédios sem dono conhecido

Os 387 especialistas da Ordem dos Solicitadores vão trabalhar com o Balcão Único do Prédio na identificação e registo dos terrenos rústicos através do sistema GeoPredial, que passa a ter ligação direta à plataforma do Instituto dos Registos e Notariado.

Solicitadores vão ajudar a identificar prédios sem dono conhecido









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Solicitadores vão ajudar a identificar prédios sem dono conhecido O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar